Ligue des Champions : tous les résultats de la soirée

La 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions débutait ce mardi, avec huit matchs au programme. Et d'ores et déjà deux clubs qualifiés pour les huitièmes ! La Juventus Turin, qui a facilement dompté avec notamment un doublé de Dybala, le Zénith Saint-Petersbourg (4-2) dans le groupe H après la victoire de Chelsea à Malmö (1-0) plus tôt dans la journée. Et le Bayern Munich de Lewandowski, auteur d'un triplé, face à Benfica (5-2) dans la poule E.











Dans le même groupe, le FC Barcelone s'est emparé de la 2e place derrière les Bavarois grâce à un second succès consécutif face au Dynamo Kiev (1-0) grâce à un but de Fati. L'un des autres chocs de cette soirée a eu lieu en Italie où Ronaldo, auteur d'un doublé, a empêché l'Atalanta Bergame de prendre sa revanche face à Manchester United (2-2), avec l'égalisation du Portugais dans le temps additionnel !









Les Red Devils conservent ainsi la première place du groupe F devant Villarreal, vainqueur des Young Boys de Berne (2-0), et l'Atalanta. Enfin, Lille a réalisé l'exploit en prenant les trois points sur la pelouse de Séville (2-1) ! Les Dogues pointent désormais à la 2e place dans la poule G, derrière Salzbourg, battu par Wolfsbourg (1-2) lors des matchs de 19h. Voici tous les résultats de la soirée.









Les résultats de mercredi :





Groupe E : Bayern Munich 5-2 Benfica, Dynamo Kiev 0-1 FC Barcelone

Groupe F : Atalanta Bergame 2-2 Manchester United, Villarreal 2-0 Young Boys de Berne

Groupe G : Séville 1-2 LILLE, Wolfsbourg 2-1 RB Salzbourg

Groupe H : Juventus Turin 4-2 Zénith Saint-Petersbourg, Malmö 0-1 Chelsea