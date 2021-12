Ligue des champions : Un duel entre Messi (PSG) et Cristiano Ronaldo (MU)

Sorti par Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des champions en 2019, le PSG retrouvera les Red Devils au même stade de la compétition en février.



Deuxième du groupe A derrière Manchester City, le PSG pouvait craindre le pire lundi midi, lors du tirage des huitièmes de finale de la Ligue des champions, et il a été plutôt épargné. Alors que le Bayern Munich, Liverpool ou encore le Real Madrid figuraient parmi ses six adversaires possibles, le club de la capitale a hérité de Manchester United, qui l'avait éliminé au même stade de la compétition en 2019 (2-0 à l'aller, 1-3 au retour).



Les Red Devils, qui viennent de se séparer d'Ole Gunnar Solskjaer et de le remplacer par l'Allemand Ralf Rangnick, occupent actuellement la 5e place de Premier League, avec 10 points de retard sur le leader, leur rival de City. Ils viennent d'enchaîner six matches sans défaite, dont trois depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur, terminant premiers de leur groupe de C1 devant Villarreal.



Cette confrontation marquera les retrouvailles entre Lionel Messi, qui a quitté le Barça pour le PSG l'été dernier, et Cristiano Ronaldo, de retour à MU. Le match aller aura lieu au Parc des Princes en février, le retour à Old Trafford en mars.