Ligue des champions: Vinicius Junior sacré meilleur joueur de la saison

Le Brésilien Vinicius Junior a été sacré lundi joueur de la saison en Ligue des champions par l'UEFA après le titre du Real Madrid décroché samedi avec son coéquipier Jude Bellingham, désigné lui meilleur jeune.







L'attaquant a marqué six buts, dont le second but madrilène en finale samedi contre le Borussia Dortmund, et offert cinq passes décisives pendant la campagne européenne du club espagnol qui a remporté son 15e titre, un record qu'il détenait déjà.





"Je suis très heureux de pouvoir gagner une nouvelle Ligue des champions avec ce club qui m’a tant donné", a déclaré le joueur âgé de 23 ans.





Le milieu de terrain anglais Jude Bellingham a lui été désigné meilleur jeune joueur de la saison en C1.





Le joueur de 20 ans a marqué quatre buts et fait cinq passes décisives lors de la saison européenne du Real, qui a également remporté le championnat d'Espagne pour la 36e fois.