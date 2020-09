Ligue des nations – France-Croatie : Camavinga devient le troisième plus jeune joueur de l'histoire des Bleus

En fêtant sa première cape contre la Croatie, Eduardo Camavinga monte sur le podium des plus jeunes joueurs de l'équipe de France.







En entrant en jeu à la 63e minute à place de Ngolo Kanté, Edouardo Camavinga, âgé de 17 ans, 9 mois, 29 jours est devenu le troisième plus jeune joueur de l'équipe de France.





Il est seulement devancé par Julien Verbrugghe qui a honoré sa première sélection en 1906 à l'âge de 16 ans, 10 mois et 6 jours et par Maurice Gastiger âgé de 17 ans, 4 mois et 5 jours en 1914.