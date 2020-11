Ligue Europa : Arsenal et Leicester s'imposent largement

Arsenal et Leicester ont respectivement écrasé Molde FK (4-1) et Braga (4-0), ce jeudi dans le cadre de la 3e journée de Ligue Europa. Dans le groupe H, celui de Lille, le Sparta Prague a dominé le Celtic à Glasgow (4-1).

Invaincu en Ligue Europa après deux rencontres, Arsenal a logiquement dominé Molde à domicile (4-1) ce jeudi. Et pourtant, tout avait mal commencé pour les Gunners. Privés d'Alexandre Lacazette et de Pierre-Emerick Aubameyang, laissés sur le banc par Mikel Arteta, les Gunners ont concédé l'ouverture du score à la 22e minute, après une magnifique frappe d'Ellingsen (0-1). Les Norvégiens étaient proches de réaliser une première période parfaite, mais Haugen est venu tromper son propre gardien sous la pression de Joe Willock, juste avant de rentrer aux vestiaires (45e, 1-1).





En seconde période, Arsenal a fait respecter la hiérarchie. Un second but contre son camp de Molde, puis deux frappes de Nicolas Pépé et Joe Willock sont venus assurer la victoire des Londoniens. Après leur succès dimanche dernier face à Manchester United (0-1), ils confirment et font un grand pas vers la qualification pour les seizièmes de finale en C3.





Leicester sans pitié





Leicester et Kelechi Iheanacho ont aussi enchaîné ce jeudi, face à Braga (4-0). Auteur d'un doublé (20e, 47e), le Nigérian, remplaçant de luxe de Jamie Vardy, a mis les siens à l'abri. Les Foxes ont alourdi le score grâce à Praet (67e) puis Maddison (78e). Avec un seul titré cadré, les Portugais se sont montrés trop peu dangereux pour inquiéter les hommes de Brendan Rodgers. Cette large victoire permet à Leicester d'enchaîner un cinquième succès d'affilée, le troisième en Ligue Europa.





Le Celtic coule





Pendant que Lille est allé écraser l'AC Milan à San Siro (3-0), dans l'autre rencontre de ce groupe H, le Celtic Glasgow s'est effondré à domicile face au Sparta Prague (1-4). Les Tchèques ont profité de la grande prestation de leur attaquant de pointe, Lukas Julius : pour sa première titularisation en Ligue Europa, il s'est offert un triplé (26e, 45e, 76e). Malgré la réduction du score de Griffiths (65e, 1-2), les coéquipiers de l'international Espoirs Odsonne Edouard n'ont pas fait le poids. Une défaite qui anéantie (presque) les espoirs de qualification des Ecossais, qui n'affichent qu'un point au compteur après trois journées.