Ligue Europa : le Chakhtior Donetsk assure, Copenhague renverse Basaksehir de Demba Bâ

Séduisant contre Wolfsburg, le Chakhtior Donetsk a validé sa place en quarts de finale de la Ligue Europa, ce mercredi (2-1, 3-0). Le FC Copenhague sera au rendez-vous aussi, après avoir renversé l'Istanbul Basaksehir (0-1, 3-0).







Un Chakhtior vibrant





Vainqueur de la C3 en 2009, le Chakhtior Donetsk avance sans faire de bruit, mais s'affirme pourtant comme un outsider à ne pas négliger pour le sacre européen. Après son succès en Allemagne au match aller (2-1), l'équipe du Portugais Luis Castro a maîtrisé son 8e de finale retour, disputé au stade olympique de Kiev, pour écarter Wolfsburg (3-0). Le quadruple champion d'Ukraine en titre a régalé par son jeu léché et la recherche d'espaces constante de son armada brésilienne.





Le Chakhtior a pris le contrôle d'entrée : Castels a arrêté un tir d'Alan Patrick (12e), il a manqué seulement quelques centimètres à Junior Moraes (19e), et Marlos a tiré sur le poteau (26e). Joao Victor a illustré la timide réaction des Loups avec une grosse accélération (23e), mais le Chakhtior a continué de pousser. Matviyenko a vu sa volée repoussée par Castels (33e) avant que Moraes ne manque d'un rien pour marquer (34e et 64e). Le Brésilien de 33 ans, énorme, a fini par s'offrir en fin de rencontre, d'une reprise parfaite sur un décalage de Dodo (89e), et dans une défense dépassée (90e+2). Solomon avait fait le break entre-temps (90e+1).





Wolfsburg a eu beaucoup de mal à exister, si ce n'est sur deux coups francs, mais Pyatov a été vigilant devant Arnold (61e) et Brekalo (69e). Le match s'est terminé à 10 contre 10, après les expulsions de Khocholava (Chakthior, 68e) et Brooks (Wolfsburg, 70e). Donetsk devrait retrouver le FC Bâle - large vainqueur de son 8e de finale aller contre l'Eintracht Francfort (3-0) - en quart de finale.





Copenhague renverse l'Istanbul Baskasehir





Sacré champion de Turquie pour la première fois, l'Istanbul Basaksehir est descendu de son nuage ce mercredi, ramené sur terre de manière brutale par un FC Copenhague très inspiré (0-1, 3-0). Les Danois ont enflammé la rencontre immédiatement, en ouvrant le score par Wind, sur un centre de l'ancien Mancunien Guillermo Varela (4e), à la suite d'une belle action.





Après des tentatives de Falk (13e) et Kaufmann (27e), Copenhague a fait le break dès le début de la seconde période, sur un penalty de Jonas Wind (21 ans), après une faute de main de Topal (47e). Ce même Wind a été à l'origine du troisième but, avec une belle déviation, suivie par un rush victorieux de Rasmus Falk (62e). Copenhague jouera vraisemblablement contre Manchester United, vainqueur 5-0 de son 8e de finale aller contre le LASK, au prochain tour.