Ligue Europa : Leverkusen et Naples battus, Lille renversé par l’Ajax… tous les résultats des 16es

Les 16es de finale aller de la Ligue Europa se déroulaient jeudi soir. Naples et Leverkusen ont été respectivement battus par les Young Boys et Grenade. Tottenham, la Roma et Manchester United se sont baladés alors que Milan et Arsenal concèdent le match nul. Opposé à l’Ajax, Lille a été renversé en fin de match. Voici tout ce que vous devez savoir après cette soirée de Ligue Europa.











Que serait une soirée de Ligue Europa sans ses surprises. Naples et Leverkusen sont les grands perdants de ces 16es de finale aller. Lille, opposé à l’Ajax, s’est fait renverser en deux minutes en fin de match, une issue cruelle mais pas illogique. Voici le récapitulatif de la soirée.





Naples et Leverkusen tombent dans le piège





Un match totalement débridé a permis aux Young Boys de Berne de battre le Bayer Leverkusen (4-3). Pourtant les Suisses se sont fait peur après avoir mené de trois buts à la pause. Finalement, une fois rattrapés, Jordan Siebatcheu, auteur d’un doublé, et ses coéquipiers ont inscrit un quatrième but synonyme de victoire.





Autre surprise de la soirée : Naples ! Les Italiens, en déplacement sur la pelouse de Grenade, se sont fait surprendre en deux minutes en première mi-temps. Incapables de prendre le jeu, les joueurs de Gattuso signent une contre-performance et devront monter le niveau d’un cran au match retour pour espérer jouer les 8es de finale.





Tottenham, United et la Roma assurent





Manchester United, Tottenham et la Roma ont pris une option sur les 8es de finale de la Ligue Europa en gagnant tous les trois à l’extérieur. À Turin, pour raisons sanitaires, les Red Devils n’ont pas eu besoin de trop forcer pour dominer la Real Sociedad (4-0) grâce à leurs deux maîtres à jouer, Bruno Fernandes (27’, 57’) et Marcus Rashford (65’), et à un petit dernier de Reece James (90’).





Comme Manchester United, et pour les mêmes raisons liées au coronavirus, Tottenham a joué un match délocalisé à Budapest, contre les Autrichiens de Wolfsberg. Avec un score quasi-similaire (4-1) grâce à des buts de Son (13’), Gareth Bale (28’), Lucas Moura (34’) et Carlos Vinicius (88’). Côté italien, l’AS Roma a gagné 2-0 sur la pelouse du Sporting Braga, au Portugal.





Lille, Arsenal et Milan accrochés





Bousculé logiquement par l’Ajax, le Losc a ouvert le score à un quart d’heure de la fin avant de se faire rejoindre puis dépasser en fin de match et en l’espace de deux petites minutes. Lille aura fort à faire au retour pour aller chercher une place en 8es de finale.





L’incompréhension des Lillois, sonnés après avoir été renversés en toute fin de match en l’espace de deux minutes par les joueurs de l’Ajax. Les 8es de finale de Ligue Europa s’éloignent…

L’incompréhension des Lillois, sonnés après avoir été renversés en toute fin de match en l’espace de deux minutes par les joueurs de l’Ajax. Les 8es de finale de Ligue Europa s’éloignent… | REUTERS

Dans le duel entre anciens vainqueurs de la C1, l’AC Milan a mené 1-0 puis 2-1 contre l’Etoile rouge, à Belgrade, avant de se faire reprendre 2-2 à la dernière minute des arrêts de jeu alors qu’ils évoluaient avec un joueur de plus.





Le choc de la soirée qui opposait le Benfica à Arsenal a lui accouché d’une souris. Après l’ouverture du score de Pizzi sur penalty, Saka a égalisé dans la foulée. Les deux équipes se quittent sur un match nul logique.





Tous les résultats de la soirée :





Dynamo Kiev (Ukr) – Club Brugge (Bel) : 1-1





Braga (Por) – AS Rome (Ita) : 0-2





Etoile Rouge Belgrade (Srb) – AC Milan (Ita) : 2-2





Krasnodar (Rus) – Dinamo Zagreb (Cro) : 2-3





Olympiakos (Gre) – PSV (P.-B.) : 4-2





Real Sociedad (Esp) – Man United (Ang) : 0-4





Slavia Prague (Tch) – Leicester (Ang) : 0-0





Wolfsberger (Aut) – Tottenham (Ang) : 1-4





Young Boys (Sui) – Leverkusen (All) : 4-3





Antwerp (Bel) – G. Rangers (Eco) : 3-4





Benfica (Por) – Arsenal (Ang) : 1-1





Grenade (Esp) – Naples (Ita) : 2-0





Lille (Fra) – Ajax (P.-B.) : 1-2





M. Tel Aviv (Isr) – Shakhtar (Ukr) : 0-2





Molde (Nor) – Hoffenheim (All) : 3-3





RB Salzbourg (Aut) – Villarreal (Esp) : 0-2