Ligue Europa : Manchester United se sort du piège

Un penalty de Bruno Fernandes, en prolongation, a permis à Manchester United d’éliminer Copenhague (1-0), lundi soir en quarts de finale de la Ligue Europa.







Les gros répondent présent dans cette dernière ligne droite de la Ligue Europa ! A l’instar de l’Inter Milan, tombeur de Leverkusen (2-1), Manchester United a composté son billet pour les demi-finales de la compétition, lundi soir à Cologne. Une qualification que les Red Devils sont allés chercher au bout de leurs tripes contre une équipe de Copenhague plus accrocheuse et dangereuse que prévu, qui n’a cédé qu’en prolongation (1-0, a.p.).





Mais les joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer n’ont rien volé. Non, ce ticket pour le dernier carré de la C3, ils l’ont même amplement mérité. Avant de parvenir à forcer le verrou danois, sur un penalty obtenu par Anthony Martial et transformé par Bruno Fernandes (1-0, 94e), ils ont accumulé les occasions mais sont tombés sur un Karl-Johan Johnsson qui a tout fait pour retarder au maximum l’échéance en multipliant les arrêts décisifs.





La muraille Johnsson





Les Anglais ont aussi touché deux fois le poteau, par l’intermédiaire de Mason Greenwood (57e) et Bruno Fernandes (63e), et ont inscrit deux buts logiquement refusés pour hors-jeu (45e+2, 57e). Quand ils se sont projetés, les Scandinaves leur ont fait quelques frayeurs, mais sans leur gardien en état de grâce, il n’y aurait pas eu photo. Encore un match, face à Wolverhampton ou au FC Séville, et les Mancuniens seront en finale.