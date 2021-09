Ligue Europa : Rennes et Marseille décrochent le nul

Tino Anjorin, du Lokomotiv Moscou, contrôle le ballon lors du match de football de l'UEFA Europa League entre le Lokomotiv Moscou et Marseille, à Moscou, le 16 septembre 2021. © AFP

En Ligue Europa Conférence, jeudi, le Stade Rennais a décroché un match nul (2-2) à domicile face à Tottenham. En C3, l'OM a, quant à lui, laissé filer deux points sur la pelouse du Lokomotiv Moscou en concédant un match nul 1-1 dans les derniers instants.





Rennes a pris un départ correct en Ligue Europa Conférence, en décrochant un match nul 2-2 contre Tottenham, grandissime favori, lors du premier match de groupe, jeudi 16 septembre, au Roazhon Park.





Finaliste de la Ligue des champions en 2019, Tottenham était cependant privé de nombreux cadres, blessés ou ménagés. Le capitaine Harry Kane est sorti en début de seconde période.





En première mi-temps, mis au défi par Lucas Moura, lancé dans la profondeur par Harry Kane, Loïc Badé a trompé son gardien Romain Salin en déviant le centre de l'ancien ailier parisien (0-1, 11e).





Poussés par plus de 21 000 supporters et portés par des milieux de terrain déchaînés, les Rennais ont ensuite lâché les freins. Et rapidement, Flavien Tait s'est appuyé sur Guirassy pour décocher une frappe du droit après un très beau mouvement collectif (1-1, 23e).





À la 71e minute, Rennes prend l'avantage avec Gaëtan Laborde, l'ancien Montpelliérain inscrivant son premier but en Rouge et Noir (2-1). Mais quelques minutes après, Pierre-Emile Hojbjerg a profité d'un centre mal dévié par Tait pour permettre à son équipe de ramener un point de ce premier déplacement (2-2, 75e).





L'OM gâche à Moscou





De son côté, Marseille a bien failli débuter sa campagne de Ligue Europa par une victoire, mais s'est fait rejoindre à la 89e minute par le Lokomotiv Moscou (1-1). Dominateur, plutôt séduisant mais vraiment inefficace devant le but adverse, L'OM a laissé filer deux points pour son premier match dans le groupe E.