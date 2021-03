LIGUE EUROPA : Tottenham éliminé, Mourinho rejette la faute sur ses joueurs

José Mourinho a remis en question "l'attitude" de ses joueurs et s'est excusé auprès des supporters du club après l'élimination en Ligue Europa.



Les Spurs ont perdu une avance de 2-0 acquise à l'aller, alors que le Dinamo Zagreb a remporté 3-0 lors du match retour en 8es de finale au stade Maksimir. Et Mourinho a flatté l'opposition.





"Si j'oublie les dernières minutes de prolongation, où nous avons fait quelque chose pour obtenir un résultat différent et passer, dans les 90 minutes et la première mi-temps des prolongations, c'est une équipe qui a décidé de tout laisser sur le terrain", a confié Mourinho à BT Sport.













"Ils ont laissé de la sueur, de l'énergie, du sang. En fin de compte, ils ont laissé même des larmes de bonheur. Très humbles et engagés. Je dois les féliciter. De l'autre côté, mon équipe. Je le répète, mon équipe devait jouer un match important, si pour l'un d'entre eux ce n'est pas important, pour moi ça l'est."





"Pour le respect que j'ai pour ma carrière et mon travail, chaque match est important. Pour chaque fan de Tottenham à domicile, chaque match compte. Une autre attitude est nécessaire. Dire que je me sens triste ne suffit pas."





"Ce que je ressens est bien plus que de la tristesse. Je viens de quitter le vestiaire du Dinamo où je suis allé féliciter les gars et je suis désolé qu'une équipe n'est pas mon équipe a gagné le match sur la base de l'attitude et du comportement. Je me sens plus que triste."





"Le football, ce n'est pas seulement des joueurs qui pensent qu'ils ont plus de qualité que les autres. La base du football est l'attitude. Ils nous ont battus là-dessus. J'ai dit aux joueurs le risque de jouer comme nous étions. C'est arrivé parce que je crois que les joueurs se sont seulement rendu compte qu'ils étaient en danger quand ils ont marqué le deuxième. "

Les Spurs n'ont plus qu'un trophée à jouer après avoir été expulsés de la Ligue Europa, et ils risquent de rater une place dans le top quatre de la Premier League. L'équipe de Mourinho est à six points derrière Chelsea, qui occupe actuellement la dernière place qualificative pour la Ligue des champions.





Tottenham aurait pu se qualifier pour la compétition continentale en remportant la Ligue Europa, mais ils devront désormais remporter la majorité de leurs dix matchs restants pour avoir le moindre espoir. Les Lilywhites seront également de gros outsiders lorsqu'ils affronteront Manchester City, leader de la Premier League, lors de la finale de la Coupe Carabao en mai.





"Je ne peux que m'excuser auprès des supporters de Tottenham", a ajouté le boss portugais sur le dernier revers de son équipe. «J'espère qu'ils ressentent la même chose que moi. "Aujourd'hui, c'était vivre ou mourir et à ce moment-là nous mourons. Jusqu'au dernier jour de la saison, nous devons essayer de faire de notre mieux."