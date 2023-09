Ligue pro : les Lions repoussent le démarrage de la saison

La saison 2023-2024 de la Ligue pro devait démarrer le 14 octobre. C’est à cette date qu’étaient prévus le lancement de la course pour le titre de champion entre les équipes de Ligue 1 et la bataille pour la montée pour les formations de Ligue 2.



L’agenda a été légèrement réaménagé. Réuni samedi dernier, le Conseil d’administration de la Ligue pro a décalé d’une semaine le coup d’envoi. Ainsi la prochaine saison s’ouvre le 21 octobre.



D’après Record, qui donne l’information, les Lions sont à la base du report. En effet, précise le journal, la Ligue pro a pris cette décision à cause de la proximité de la date initiale avec deux matches amicaux du Sénégal contre le Mali, le 13 octobre au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, et le Cameroun, le 16 à Lens (France).



La même source informe que le calendrier de la saison sera dévoilé le 23 septembre.