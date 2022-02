Lilian Gatounes, journaliste à Canal: "Je suis fier d’avoir accompagné un soir historique pour le Sénégal"

Ses commentaires au moment du penalty victorieux de Sadio Mané lors de la finale de CAN, le 6 février dernier, sont devenus viraux. A côté de la liesse populaire qui accompagnait cet événement historique au Sénégal, la voix de Lilian Gatounes, journaliste et commentateur sur Canal+, résonnait en boucle des heures voire des jours après. Dans un entretien avec Wiwsport, il est revenu sur l'élan de sympathie des Sénégalais à son égard depuis le soir du 6 février.





"C’est un réel bonheur de recevoir toutes ces marques d’estime ou d’amour. On fait ce métier pour donner du plaisir et de l’émotion à nos téléspectateurs ou abonnés. Et en ce sens, je suis honoré et fier d’avoir accompagné un soir historique pour le Sénégal. J’espère que Canal+ Sénégal trouvera l’occasion de me faire venir à Dakar pour rencontrer les Sénégalais", a-t-il notamment déclaré.





Sur le sacre des Lions de la Téranga, il indique que "le Sénégal a tenu son rang de favori dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Aliou Cissé fait du bon travail dans la continuité avec l’apport des nouveaux comme Abdou Diallo, Nampalys Mendy ou encore Bouna Sarr".





Poursuivant, Lilian Gatounes ajoute sur Wiwsport: "Concernant Sadio Mané, dès son penalty victorieux face au Zimbabwe, on a senti qu’il assumait son statut de leader du groupe d’Aliou Cissé. Sur le terrain, je trouve qu’il a fait une très belle CAN. Sadio a pesé sur presque tous les matchs. Edouard Mendy par contre n’était pas disponible au début. Il a fallu rentrer tout de suite dans la compétition mais c’est un garçon qui dégage énormément de sérénité, ce qui profite à toute la défense. Et puis les titres avec Chelsea l’ont peut-être décomplexé et il a amené cet esprit de la gagne dans la Tanière".