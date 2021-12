Limogé de son poste de sélectionneur de la Guinée : Didier Six accuse Kaba Diawara de traitre

Kaba Diawara traité de traitre par Didier Six en Guinée

Démis de ses fonctions de sélectionneur national de la Guinée, Didier Six pointe d'un doigt accusateur son ex-adjoint Kaba Diawara. Il traite même le nouvel entraîneur du Syli national de traître.





‘’Je me sens trahi par Kaba Diawara. Je pense qu’on a mis tout en place comme un secret d’Etat (…). Mais j’ai voulu gérer la situation pour défendre mon staff. C’est Kaba Diawara qui m’a glissé la peau de banane’’, accuse-t-il dans un entretien avec Conakrysports.





Le technicien français se considère toujours sélectionneur de l’équipe nationale de la Guinée. ‘’Je suis toujours sous contrat avec la fédération et le gouvernement guinéen. Pour l’heure, je n’ai reçu aucune notification d’une quelconque décision pour me signifier que je suis relevé de mes fonctions. J’ai été une fois reçu par le ministre des Sports et le Conor. Depuis, plus aucune nouvelle’’, soutient-il.