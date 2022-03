[Vidéo] Linguère/ Guédiawaye (0-1) : Les temps forts de la rencontre

Rencontre de la 12e journée de la Ligue 1 Linguère, Guédiawaye

Grâce a un but de Yaya Kamara marqué à la 77ème , Guédiawaye a réalisé la bonne opération de la 12ème journée en allant battre la Linguère à Saint-Louis (1-0). Une précieuse victoire qui permet aux banlieusards (22pts) de prendre la première place de la ligue 1 avec deux points d’avance sur le quatuor Génération Foot (20pts, As Pikine (20 pts), Casa Sport (20 pts) et le Jaraaf (20 pts). La semaine prochaine, Guédiawaye accueille Casa Sport pour tenter de terminer la première phase du championnat à la première place.