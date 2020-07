Lionel Messi après la défaite contre Osasuna : « Ce match reflète notre année »

L'attaquant argentin Lionel Messi était très agacé après la défaite (1-2) du FC Barcelone contre Osasuna jeudi.







Lionel Messi (attaquant du Barça, après la défaite (1-2) contre Osasuna) : « Ce match reflète notre année. Nous sommes une équipe très irrégulière, très faible, et qui ne rivalise pas dès que l'intensité est trop forte.









Le Real Madrid a fait son travail, il a gagné tous ses matches depuis la reprise de la Liga. Nous avons perdu beaucoup de points que nous n'aurions pas dû perdre. Il faut faire cette autocritique, nous, les joueurs, mais tout le monde. Le Real Madrid mérite ce titre, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner. Maintenant, il va falloir se regarder dans une glace.





Le Real sacré champion







Si on veut gagner la Ligue des champions, il faudra changer beaucoup de choses. Sinon, on n'arrivera pas à éliminer le Napoli. Il va falloir s'aérer l'esprit avant de jouer la Ligue des champions. C'est une compétition qui recommence à zéro. Il nous reste quatre matches. C'est un titre que tout le monde désire mais pour cela, il faut changer énormément de choses et faire cette autocritique. Il ne faut pas penser que nous avons perdu parce que le rival était meilleur que nous. »