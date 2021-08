Lionel Messi au 20H de TF1 : "J'ai hâte de jouer avec Kylian..."

Au lendemain de la signature de son contrat avec le Paris Saint-Germain, le sextuple Ballon d'or est revenu ce mercredi pour TF1 sur les raisons de son arrivée, mais aussi ses objectifs pour la saison à venir.







Trois jours d'une effervescence sans pareille. Depuis l'annonce du départ de Messi du FC Barcelone, Paris (et la presse française) est en ébullition. Cette excitation a encore pris une nouvelle dimension avec l'officialisation, par le Paris Saint-Germain de la signature de la Pulga. Avec cette signature, le club de Nasser Al-Khelaïfi s'assure les services d'un sextuple ballon d'or, l'un des tous meilleurs joueurs de l'histoire du football. Dans son nouveau jardin du Parc des Princes, la star argentine a accepté de répondre aux questions de TF1.











Pourquoi avoir choisi le PSG alors que vous étiez sollicité par tous les plus grands clubs du monde ?





Dès le premier jour, j’ai été très bien accueilli, ici à Paris. Quand j’ai dû partir de Barcelone et qu’il a fallu choisir un nouveau club, j’ai pris en compte le contexte et la qualité de l’équipe, bien sûr. Mais plusieurs facteurs personnels sont aussi rentrés en ligne de compte. Voilà les raisons pour lesquelles ce choix a été relativement facile à faire.





Connaissez-vous déjà la France et plus particulièrement Paris ?





Je suis déjà venu ici plusieurs fois avec ma famille, mes enfants. Je me suis promené comme un touriste lambda pour voir les lieux les plus emblématiques. Mais aujourd’hui, j’ai hâte de découvrir la vie quotidienne à Paris. Il y aura le foot et puis je vais pouvoir aussi apprécier cette vie parisienne.





Quand je vois l'équipe, il y a une très bonne ambiance, une très bonne cohésion

- Lionel Messi au 20H de TF 1





Quels rôles ont eu Neymar et Mbappé dans votre venue ?





J'ai des amis dans le vestiaire. Quand je vois l'équipe, il y a une très bonne ambiance, une très bonne cohésion. Cela se sent. J'ai hâte de jouer avec Kylian et avec tous ces joueurs. Tout cela a pesé dans ma décision. J'avais vraiment envie de jouer avec les meilleurs joueurs au monde. Et pouvoir le faire quotidien, c'est une chance. C'est vraiment chouette.

À 34 ans, vous paraissez plus fort que jamais. Quel est votre secret ?





Je ne crois pas qu'il y ait de secret. C'est avant tout le travail. Il faut aussi avoir de la motivation, se mettre de nouveaux objectifs. Et arriver préparer pour répondre à ces nouveaux défis.