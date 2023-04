Lionel Messi de retour au Barça, c'est impossible

Lionel Messi, qui n'est plus parti pour prolonger au Paris SG, se cherche donc un point de chute pour la saison prochaine. Le FC Barcelone le fait rêver, mais la réalité économique va brutalement le rattraper.







Cela risque d’être le cas jusqu’à la fin de la saison. A la 10e minute de chaque match du FC Barcelone au Camp Nou, les socios entonnent un chant à la gloire de Lionel Messi, signe qu’ils ont l’espoir de voir revenir leur ancien numéro 10, parti pour le Paris SG en 2021, et qui semble désireux de ne pas continuer l’aventure dans la capitale française au-delà de cette saison. Les supporters catalans pensent qu’avec le retour de Lionel Messi, ils retrouveront aussi les grands soirs européens et les festivals offensifs qui faisaient la force du Barça.





Le Barça ne s'alignera pas sur le salaire du PSG





Cela reste à voir sur le plan sportif, mais il y a un autre volet décisif avant cela. Sur le plan financier, le FC Barcelone ne peut absolument pas s’aligner sur le salaire que touche l’Argentin au PSG, et encore moins sur ce qui lui est proposé en Arabie saoudite, où le cap des 100 millions d’euros est dépassé. Un énorme effort à ce niveau est demandé, mais le septuple Ballon d’Or semble prêt à l’effectuer. Sans toutefois jouer gratuitement. C’est pourquoi le Barça cherche actuellement des sponsors pour financer sa venue, quitte à lui permettre de recevoir une rémunération particulière par rapport aux partenaires, au merchandising ou même à la billetterie.





Des solutions à l’arrache qui démontrent à quel point les Blaugranas sont dans la difficulté économique, eux qui ont du vendre des parts de plusieurs sociétés liées au club pour financer les arrivées de stars comme Robert Lewandowski et Raphinha ou payer les salaires de joueurs libres comme Franck Kessie ou Andreas Christensen. Toutefois, ces tours de passe-passe risquent de ne pas être suffisants pour boucler l’opération Lionel Messi. C’est ce que révèle le média espagnol Liberta Digital, pour qui à l’heure actuelle, Javier Tebas n’autoriserait tout simplement pas le Barça à aligner Lionel Messi dans son effectif.





Des stars doivent laisser leur place à Lionel Messi