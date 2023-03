PSG : LE COUP DE GUEULE D’HABIB BEYE CONTRE MESSI

L'attaquant argentin a livré un match sans relief dimanche soir. Un rendement qui lui a valu des critiques acerbes émanant des plateaux TV.







Le consultant de Canal+, Habib Beye, a été choqué par le comportement de Lionel Messi lors du match entre le PSG et Rennes.



Contre toute attente, le PSG s’est incliné dimanche à domicile face à Rennes (0-2). Un faux-pas qui fait tache même si l’équipe de la capitale conserve sa place de leader au classement de la Ligue 1.

« Un comportement indigne de Messi »





Logiquement, à l’issue de cette partie, les joueurs parisiens ont beaucoup été montrés du doigt. Et parmi ceux qui ont essuyé le plus de critiques il y a Lionel Messi. La star argentine a été dézinguée par le consultant de Canal+, Habib Beye.





Présent au Parc des Princes, le Franco-Sénégalais a été choqué par le côté dilettante du septuple Ballon d’Or. Sur une action, l’ancien Barcelonais a arrêté de jouer complètement après avoir perdu un ballon près de la surface rennaise. « La passe de Nuno Mendes n’est pas parfaite, mais pour moi il (Messi) rate son contrôle. Et après, dans le langage du corps, ce qu’il envoie à ses partenaires n’est pas positif, a déploré l’entraineur du Red Star. De la part d’un très grand joueur comme lui, on attend une autre attitude ».





Beye a poursuivi en indiquant que La Pulga donne un très mauvais exemple à ses partenaires en se comportant de la sorte : « C’est un épiphénomène car il y a du dépit vis-à-vis de lui-même, mais ce qu’il envoie à ses partenaires ce n’est pas positif. Surtout au regard de la situation dans laquelle est le PSG. Il y a des jeunes joueurs dans cette équipe et qui ont besoin de voir chez la star, le joueur repère, un engagement. Et ce n’est pas le cas sur cette action ».