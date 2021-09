Lionel Messi inscrit un triplé et bat le record de Pelé

Lionel Messi a inscrit un triplé face à la Bolivie battant au passage un record de Pelé. © Natacha Pisarenko, AFP

Le capitaine argentin et néo-parisien Lionel Messi a battu, jeudi, le record de buts inscrits au sein d'une sélection sud-américaine détenu par le légendaire Brésilien Pelé, en inscrivant un triplé contre la Bolivie en match de qualification pour la Coupe du monde 2022.





Lionel Messi continue de battre des records. Jeudi 9 septembre, c'est celui de la légende Pelé du nombre de buts inscrits au sein d'une sélection sud-américaine qui est tombé. En inscrivant un triplé face à la Bolivie à Buenos Aires, la "Pulga" a porté son total personnel à 79 buts, contre 77 pour le Brésilien.





L'attaquant du Paris Saint-Germain a d'abord ouvert le score pour l'Argentine à la 14e minute en match de qualification pour la Coupe du monde 2022.





Il a inscrit un deuxième but à la 64e minute, mettant en liesse le stade Monumental de Buenos Aires, qui accueillait du public pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19. Enfin, deux minutes avant la fin de la rencontre, Messi signait le septième triplé de sa carrière.





Neymar espère le battre





Un record que son coéquipier au PSG et ami Neymar pourrait bien, à terme, ramener au Brésil. Lors de la victoire de la Seleçao face au Pérou, "Ney" a inscrit son 69e but en 113 matches, à huit longueurs de l'ex-record du "Roi" Pelé. Une réalisation qui lui octroie le statut de meilleur buteur brésilien de l'histoire en éliminatoires de la Coupe du monde.





"L'équipe est la chose la plus importante, j'ai toujours été fier de cela. Mais en même temps, je suis très heureux d'être le meilleur buteur des éliminatoires [du Brésil], d'être le plus grand passeur de l'équipe nationale brésilienne et ensuite, si Dieu le veut, si tout va bien, ce sera un honneur de dépasser Pelé", a prophétisé le joueur.