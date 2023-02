Lionel Messi, l'émotion après la déception avec le PSG contre Lille

Le but de l'Argentin du PSG sur coup franc dans le temps additionnel a fait passer au second plan une prestation sans relief, ce dimanche contre Lille (4-3).



Au Paris-Saint-Germain, on ne retenait que ce dimanche, après la victoire in extremis contre Lille au Parc des Princes (4-3). Ce coup franc côté ouvert qui a permis au club de mettre fin à une série de trois défaites de rang. Ce « soulagement », répété par Christophe Galtier après la rencontre en conférence de presse, et cette célébration commune d'une équipe qui a longtemps cru s'engouffrer dans une situation qui aurait été difficile à gérer cette semaine. Mais l'émotion générée ne pouvait pas tout cacher. Ce deuxième but sur coup franc direct de Lionel Messi avec le PSG (en trente-sept tentatives) est bien venu sauver une prestation décevante.





Avant cette réalisation (90e + 5), on n'a pas été loin de penser que l'Argentin nous avait offert son plus mauvais match de la saison avec Paris. Pendant quatre-vingt-quatorze minutes, la Pulga n'a quasiment rien réussi. Son premier tir, d'une reprise de volée arrêtée par Lucas Chevalier après cinq minutes, est resté sans suite. Messi n'a touché que cinq de ses quarante-deux ballons dans la surface lilloise quand Kylian Mbappé en était à onze.





Un rôle qui ne semble guère lui convenir