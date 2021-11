[Vidéo] Lionel Messi : « Au PSG pour gagner la Ligue des champions »

Dans un long entretien avec le quotidien catalan « Sport », Lionel Messi est revenu sur ses premières semaines à Paris, sur sa relation avec ses coéquipiers et sur la Ligue 1. Il a également déclaré qu'il était venu au PSG avant tout pour remporter la C1.



Lionel Messi a accordé au quotidien Sport, basé à Barcelone, une très longue interview publiée ce lundi. L'Argentin y a abordé de nombreux thèmes dont celui d'un éventuel retour, un jour, au FC Barcelone, dans un rôle technique. Il est évidemment revenu sur sa motivation de quitter son club de coeur pour atterrir à Paris en août dernier. Sans surprise, c'est la perspective de soulever une nouvelle fois la Coupe aux grandes oreilles qui l'a convaincu de s'engager avec le PSG.





Sur la Ligue des champions : le PSG, « un des candidats mais pas le seul »



« C'était l'une des principales raisons. Comme je l'ai dit lors de mes adieux au Barça, je vais essayer de continuer à gagner des choses. Quand j'ai pris la décision de venir au PSG, c'était l'une des raisons parce qu'ils ont une grande équipe, et que j'ai envie de la faire grandir en gagnant la Ligue des champions après tant d'années à essayer. Ce n'est pas passé loin. Cette saison nous sommes l'un des candidats mais pas le seul. Tout le monde parle du PSG, en raison de l'effectif mais il y a d'autres bonnes équipes qui travaillent très bien comme Manchester United, City, le Bayern, Liverpool, l'Atlético de Madrid, Chelsea... Le meilleur ne gagne pas toujours car cela dépend de nombreux détails ou circonstances. »