Lionel Messi : « J’en ai marre d’être toujours le problème à Barcelone »

Quelques jours après la déclaration de l’ancien conseiller d’Antoine Griezmann, qui décrivait Lionel Messi comme l’instigateur d’un « régime de la terreur » au FC Barcelone, la star argentine a répondu.



La crise se poursuit au FC Barcelone. Après les problèmes entre joueurs et dirigeants, qui ont entraîné la démission de Josep Maria Bartoméu, l’ancien président du club, c’est une bataille entre joueurs qui éclate après des déclarations interposées. En arrivant en Catalogne mercredi soir, de retour après les matches internationaux avec l’Argentine, Lionel Messi a répondu aux propos très critiques de l’ancien conseiller d’Antoine Griezmann. J’en ai marre d’être toujours le problème dans le club, a-t-il lâché.



Avec Messi, « le régime de la terreur »



Une phrase qui a fait bondir les réseaux sociaux, les supporters mais aussi, et surtout, la presse sportive espagnole. Quelle est la véritable relation entre Messi et Griezmann ? Quelle ambiance règne actuellement au sein du Barça ? Le conseiller d’Antoine Griezmann, Éric Olhats, avait pointé du doigt le caractère de La Pulga dans France Football. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui, avait-il déclaré.