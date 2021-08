Pas de nouveau contrat pour Leo : Le Barça perd son "Messi"

Cette fois, les supporters catalans devront se rendre à l'évidence. Entre le Barça et Lionel Messi, la page est définitivement fermée. En effet, les négociations entre le capitaine emblématique des Blaugrana et la direction du Fc Barcelone sont tombées à l'eau.





Dans un communiqué tombé comme un couperet sur la planète Football, le Fc Barcelone annonce : "Bien qu'un accord ait été trouvé entre le Fc Barcelone et Leo Messi et que les deux parties aient clairement l'intention de signer un nouveau contrat aujourd'hui, il n'a pas pu être formalisé en raison d'obstacles économiques et structurels (règlement de la La Liga espagnole)."





Le club catalan de poursuivre : "Compte tenu de cette situation, Lionel Messi ne continuera pas à être lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que, finalement, il ne soit pas possible de répondre aux souhaits du joueur et du club."





Par conséquent, "le Barça tient à remercier le joueur pour sa contribution à l'institution et lui souhaite le meilleur dans sa vie personnelle et professionnelle".





Pour rappel, l'annonce (en août 2020) du départ de la superstar du Barça avait eu l'effet d'un séisme qui a failli emporter le président du club Josep Maria Bartomeu. Furieux, des centaines de socios avaient manifesté au Camp Nou pour contraindre le meilleur joueur du monde de rester au Barça. Mais, cette fois-ci, la messe est dite !