Lionel Messi (PSG) : « Je suis déterminé à construire quelque chose de grand »

Juste après avoir paraphé en faveur du PSG son contrat de deux saisons (plus une en option), Lionel Messi (34 ans) a livré ses premières impressions sur le site officiel du club.







Peu après l'officialisation de la signature pour deux saisons (plus une en option) de Lionel Messi (34 ans), le site officiel du PSG a publié les premiers mots de son nouveau numéro 30, la « Pulga » (qui sera présenté à la presse mercredi à 11 heures), sous ses nouvelles couleurs : « Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris. Le Club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le club et pour les fans. J'ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes. »









« Nous sommes fiers de l'accueillir à Paris »

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG





« Je suis ravi que Lionel Messi ait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain et nous sommes fiers de l'accueillir à Paris, avec sa famille », a déclaré quant à lui, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. « Il n'a pas caché sa volonté de continuer à évoluer au plus haut niveau et à remporter des trophées. L'ambition du club est bien entendu identique. L'arrivée de Leo au sein de notre équipe de classe mondiale confirme la pertinence et la réussite de notre recrutement. Avec notre remarquable entraîneur (Mauricio Pochettino) et son staff, je suis impatient de voir notre équipe marquer l'histoire pour tous nos supporters à travers le monde. »