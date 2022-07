Lions du basket : Boniface Ndong a battu un record

Il ne sera pas inscrit dans le Guinness, mais c’est un record tout de même. Boniface Ndong, qui vient d’être relevé de ses fonctions, est le technicien qui a le plus duré sur le banc des Lions du basket durant les sept ans du magistère de Me Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de basket depuis 2015. Il avait pris fonction en 2020 et aura été sélectionneur pendant deux ans.





Personne parmi ses quatre prédécesseurs n’a fait mieux. Ils ont occupé le poste pendant un an au maximum. Premier coach des Lions sous Me Babacar Ndiaye, Cheikh Sarr a été limogé juste après l’Afrobasket 2015. L’Espagnol Portifirio Fisac De Diego prendra le relais en 2016. Il ne dépassera pas l’Afrobasket 2017.





La FSBB reviendra à l’expertise locale en 2018 avec la nomination de Abdourahmane Ndiaye Adidas. Ce dernier qualifie l’équipe pour le Mondial 2019, mais sera limogé avant la phase finale.





Il sera remplacé par son adjoint à l’époque, Moustapha Gaye. Mais l’actuel Directeur technique national aura juste le temps de conduire l’équipe au rendez-vous chinois avant de céder la place à Boniface Ndong, en 2020.