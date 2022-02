Lions du basket : Boniface Ndong cause une démission dans son staff

Makhtar Ndiaye n’est plus manager général des Lions du basket. Le champion d’Afrique 1997 a mis fin à ses fonctions. Il a informé les membres de l’équipe dans le groupe Whatsapp de la sélection.





Record.sn, qui donne l’information, précise que l’ancien joueur de la NBA a pris sa décision à cause de divergences avec le sélectionneur, Boniface Ndong.