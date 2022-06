Lions du Basket coincés à Istanbul : Baba Tandian refuse l’insipide goût de la honte et décrie la mauvaise gestion de Me Babacar Ndiaye

Le Sénégal désapprouve l’amateurisme dans la gestion des affaires du basket-ball sénégalais. La récente mésaventure des Lions du Basket est qualifiable de honteuse et de déshonorante, pour un pays qui a longtemps été une vitrine du basket africain. Suite au blocage des Lions du Basket, ces derniers ont passé la nuit à la belle étoile et même, à terre, à l’Aéroport d’Istanbul, frustrant en cela l’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket, Baba Tandian. Très outré par ce calvaire, il peine à contenir sa frustration quant à la nébuleuse gestion du basket.