Lions du Sénégal : Ce que vous ignorez sur les 6 nouveaux joueurs convoqués par Cissé !

Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a rendu publique la liste des 25 joueurs qui affronteront le Maroc et la Mauritanie, les 9 et 13 octobre 2020. Pour ces rassemblements, six nouveaux joueurs auront l'opportunité de célébrer une première sélection. Il s'agit de : Bingourou Kamara, Ousseynou Ba, Joseph Lopy, Mame Baba Thiam, Pape Cheikh Diop et Boulaye Dia. Décryptage.







Pape Cheikh Diop





Sa sélection a fait grand bruit puisqu'il avait publiquement avoué se sentir espagnol avant d'honorer les couleurs de son pays d'origine. Par le passé, le milieu de terrain défensif a connu une belle saison 2016-17 du coté de Celta Vigo. Des performances qui avaient motivé les dirigeants de l'OL à miser un peu plus de 10 millions d'euros pour le faire venir. Sans trop convaincre, il alterne les matches avec la réserve Lyonnaise et le banc de touche. En deux saisons, il dispute que 25 matches avec les Gones. Pour se relancer, il s'engage lors de ce mercato d'été avec Dijon sous forme de prêt avec option d'achat obligatoire de 5 millions d'euros en cas de maintien du club bourguignon en Ligue 1.





Bingourou Kamara





Né dans le sud de la France (Essonne), Bingourou Kamara va découvrir la tanière à 23 ans. Passé par les sélections de jeunes de la France, le portier Strasbourgeois comptabilise 31 matches depuis son arrivé en Alsace en provenance de Tours FC en 2017. En 2019 il devient le héros de la finale de la Coupe de la Ligue en arrêtant des tirs au but contre Guingamp ( victoire de Strasbourg 0-0, 4-1 aux tab).





Ousseynou Ba





Il faisait partie de la liste de la double confrontation contre la Guinée Bissau qui était prévue le 28 et 31 mars avant l'annulation de la CAF pour cause de Covid-19.Le défenseur central de de 24 a fait les beaux jours du CNEPS de Thiès avant de découvrir la Ligue 2 française avec le Gazelec d'Ajaccio en 2017. En janvier 2019 il est transféré à Olympiakos puis prêté au club gaziers. Il retourne en juin de la même année et s'installe dans le club du Pirée. Ces performances poussent certains clubs européens à faire de lui une priorité.





Joseph Lopy





Il est l'un des rares à avoir joué avec toutes les autres sélections du pays (des U17 aux U23). Formé à Diambars, Joseph Lopy poursuit sa formation à Sochaux en 2011. Le milieu défensif ne sera pas conservé après ses quatre premières années dans le club Doubiste. Après des passages à Boulogne et Clermont, il signe en 2018 à Orléans. À la fin de la saison dernière, suite à la relégation en national du club Loirétain, il retourne au FC Sochaux en signant un contrat de 3 ans.





Mame Baba Thiam





Son passage au Ajman Club (EAU) lui ouvre les portes de la Turquie. Attaquant de formation, Il arrive au Kasimpasa la saison 2019-20.





Mame Baba Thiam marque 12 buts lors de son unique saison avec Kasimpasa puisqu'il est recruté par Fenerbahçe depuis cette saison. Né à Nguidilé il y a 27 ans, Mame Baba est passé par plusieurs clubs italiens ( Trévise, Inter, Sassuolo...) sans réussir à percer. Tout comme Ousseynou Ba, il aurait pu connaître sa première convocation en Mars dernier.





Boulaye Dia





Arrivé à Reims en 2018, l'attaquant de 23 ans est devenu une pièce maîtresse de l'équipe rémoise. Il compte déjà deux buts en ce début de saison et est en forme. L'année dernière il avait ouvertement clamé son désir de défendre les couleurs du Sénégal. Le natif de Oyonnax est un avant centre capable de jouer sur le côté.