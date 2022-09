Lions du Sénégal : trois nouvelles têtes pour la Bolivie et l’Iran

Le Sénégal affrontera en amical la Bolivie (le 24 septembre) et l’Iran (le 27). La première rencontre est prévue en France tandis que la seconde se jouera en Autriche.



En vue de ces matchs de préparation du Mondial 2022, le sélectionneur national, Aliou Cissé, va publier sa liste le 16 septembre. D’après Le Quotidien, qui donne l’information dans son édition du jour, le coach des Lions choisira 26 ou 27 joueurs.



Le journal annonce trois nouvelles têtes : Ismail Jakobs (23 ans), arrière-gauche de Monaco, Nicolas Jackson (21 ans), attaquant de Villarreal et ancien du Casa Sports, et Moussa Niakhaté (26 ans), défenseur de Nottingham Forest et ancien international espoir français.



Pour le reste, indique Le Quotidien, il n’y aura pas de révolution; Aliou Cissé fera confiance au groupe qui a remporté la CAN 2021 et assuré la qualification pour le Mondial 2022.