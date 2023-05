Lions locaux et Lionceaux U20 : pas de comptes bancaires, pas de primes pour les champions d’Afrique

Chaque Lion local vainqueur du Chan devait recevoir 5 millions de francs CFA. De leur côté les Lionceaux U20, champions d’Afrique, avaient droit individuellement à 3 millions. Ces primes sont celles offertes par le ministère des Sports après leurs sacres respectifs. Elles s’ajoutaient à la prime spéciale accordée par le Président Macky Sall aux membres de ces sélections.



Si l’argent promis par le chef de l’État a été déjà versé, celui annoncé par la tutelle n’est pas encore décaissé. Selon L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi, deux raisons expliquent ce retard : le récent mouvement au département chargé des Sports et le défaut de comptes bancaires pour de nombreux ayants droit.



«On a les deux ordres de virement pour ces deux primes, informe dans le journal le DAGE de la tutelle, Mamadou Ngom Niang. On devait les payer depuis car on avait pris toutes les dispositions, mais il y a eu ce changement au ministère des Sports avec le départ de Yankhoba Diatara, remplacé par le Premier ministre, Amadou Ba. Le Trésor nous a demandé de reprendre le circuit. Le dossier est actuellement sur la table du Premier ministre pour signature. Ensuite nous procéderons au paiement par virements.»



Mais ce n’était pas le seul blocage. «L’autre problème, embraye Mamadou Ngom Niang, est lié au fait que beaucoup d’ayants droit n’avaient pas à l’époque des comptes bancaires. Généralement je partais au Trésor prendre l’argent et payer directement. Mais comme on me l’a reproché avec l’histoire du rapport de la Cour des comptes (sur la gestion des fonds Covid)… J’ai exigé que tout le monde ait un compte et qu’on m’envoie la liste des bénéficiaires. Ils l’ont fait. Même pour les U20 c’est le même cas.»