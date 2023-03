Liste d’Aliou Cissé : Zoom sur les nouveaux

Un titre loin d’être anodin. Pour la coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, les 17 millions d’entraîneurs sénégalais réclamaient la présence du milieu de terrain du Stade de Reims, Dion Lopy. Il faut dire que le joueur, qui venait de s’engager avec le club français, effectuait de belles prestations en Ligue 1. A sa place, Aliou Cissé avait appelé Joseph Lopy du FC Sochaux laissant croire, selon le public, que le sélectionneur avait commis une erreur. Un an après, le Lopy de Reims est bien présent une liste d’Aliou Cissé. Le milieu de terrain défensif de 22 ans a disputé 24 matchs toutes compétitions confondues avec sa formation. Il est, d’ailleurs, l’un des éléments clés du dispositif de l’entraîneur du club, William Still. Dion Lopy vient donc étoffer un secteur vieillissant marqué par l’absence de Cheikhou Kouyaté. Celui qui a pratiquement fait toutes les équipes nationales du Sénégal peut espérer une titularisation lors des prochaines échéances avec les Lions A.

Moussa Niakhaté, un retour qui tombe à pic !