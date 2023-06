Liste des Lions contre le Bénin et le Brésil: Kouyaté et Abdou Diallo de retour, Édouard Mendy encore zappé





Le sélectionneur national, Aliou Cissé a publié une liste de 26 joueurs pour la cinquième journée des éliminatoires de la Can 2024 contre le Bénin, le 17 juin. Une sélection qui affrontera aussi le Brésil en amical le 20 du même mois.





La liste est marquée par le retour de certains joueurs comme Abdou Diallo, Cheikhou Kouyaté et Nicolas Jackson qui avaient pris part au mondial 2022 au Qatar.