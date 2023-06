Liste des Lions : on en sait plus sur l’absence de Edouard Mendy

Édouard Mendy ne figure pas dans la liste du Sénégal pour les matches contre le Bénin, le 17 juin à Cotonou (5e journée qualification CAN 2024), et le Brésil, le 20 au Portugal. Sa petite forme du moment a été pointée pour justifier son absence du groupe des Lions. Mais, il y aurait une autre raison.



Dans son édition de ce jeudi, Record informe que le gardien de but de Chelsea a décidé de se faire opérer du genou. «Le staff de Mendy a estimé plus sage d’observer un break pour soigner ce genou récalcitrant», a martelé le quotidien sportif.



Une façon de soigner sa cote sur le marché des transferts à l’heure où son départ de Stamford Bridge paraît inéluctable ? Record semble répondre par oui, soulignant que «l’AS Monaco est très intéressée pour accueillir» le champion d’Afrique sénégalais cet été.