Liste du Cameroun contre le Cap-Vert : Eto’o appelé !

Après une CAN-2023 en Côte d'Ivoire décevante où il a été éliminé en 8es de finale, le Cameroun sera très attendu lors des 3e et 4e journées des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Pour réussir sa première à la tête des Lions Indomptables, le technicien belge Marc Brys a fait appel à Eto’o. Pas l’ancien attaquant vedette du FC Barcelone et actuel président de la Fédération camerounaise de football, mais James Eto’o, un jeune milieu de terrain de 23 ans qui évolue dans le club bulgare de Botev Plovdiv. Il va honorer sa première sélection avec le Cameroun et n’a aucun lien de parenté avec Samuel Eto’o.