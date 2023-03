Litige Sa Thiès-Reug Reug : la mise au point président du CNG

Il s’agit d’une «intox». C’est ainsi que le président du CNG, Bira Sène, a qualifié l’information selon laquelle l’instance qu’il dirige a cassé le verdict de l’arbitre, prononcé en faveur de Reug Reug, et désigné Sa Thiès vainqueur du combat de dimanche dernier à l’Arène nationale. «Il y a un délai de 48 heures pour traiter un recours», a ajouté le patron de la lutte sénégalaise, qui a joint Sunu Lamb. Dans les mêmes colonnes, le premier vice-président du CNG, Meïssa Ndiaye, informe que le recours de Sa Thiès «va être traité dans la semaine».



Le manager de Sa Thiès a saisi la Commission règlements et discipline du CNG pour contester la décision de l’arbitre donnant son poulain perdant. Il considère qu’au cours du premier accrochage entre les deux lutteurs, Reug Reug avait quatre appuis au sol et qu'à ce moment-là, le fils de Double Less devait être déclaré vainqueur.



L’arbitre n’était pas de cet avis. Il a demandé aux protagonistes de reprendre le combat. C’est ainsi que Reug Reug prendra le dessus durant le deuxième accrochage. Une chute validée par le directeur de la partie et contestée par le camp de Sa Thiès.