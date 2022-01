Litige sur le combat Modou Lo vs Ama Baldé : « Les agissements de Luc sont assimilables à du faux …(Pape Thiam, homme d'affaires)

Pape Thiam, PDG de la société Regiosis, promoteur de la plateforme « Xamga », est en rogne contre le promoteur Luc Nicolaï. Contacté selon lui par ce dernier pour un partenariat dans le domaine de la promotion du combat Modou Lo vs Ama Baldé, Luc est revenu pour nier le contrat qui les liait.



Selon lui, les agissements du promoteur sont assimilables à une tentative d’escroquerie d’autant plus qu’énormément d’argent a été investi pour la plateforme « Xamga » qui devait servir à diffuser l’évènement avec une monétisation « pay per view ». Relaxe malgré le contexte, Pape Thiam qui indique ne pas être dans une optique de guerre, invite Luc Nicolaï à la raison et à la table de négociation… Nous avons tenté de joindre le promoteur sans succès.



Pouvez-vous nous expliquer ce qui lie Luc Nicolaï et vous… ?



La relation entre Luc Nicolaï et moi est partie de ce projet de plate-forme pour lequel il était au courant. Il était intéressé par cette plateforme pour pouvoir y diffuser son combat Modou Lo/Ama Baldé. Donc, dès les premières séances je lui ai demandé s’il voulait plutôt être parmi les actionnaires ou investisseurs de la plate-forme, chose qu’il a refusée parce qu’il a vu le montants qu'il fallait investir. Il a préféré se retirer et apporter uniquement son combat. Donc on est lié par un contrat de partenariat dans lequel le promoteur, Cheikh Nicolaï a signé lui-même au nom de « Luc Nicolaï & co » un contrat au niveau du CNG le 29 avril 2021, pour un combat de lutte avec frappe qui oppose Modou Lo à Ama Baldé devant les représentants et ménagers respectifs.