Liverpool : après Messi et Gerrard, Sadio Mané près de battre Ronaldo

Liverpool reçoit Benfica ce mercredi à Anfield en quart de finale aller de Ligue des champions. A l’aller, les Reds s’étaient imposés (3-1) grâce notamment à un but de Sadio Mané.



C’était le 22e but de l’attaquant sénégalais dans la compétition. La formation anglaise est à deux doigts de la qualification en demi-finale.



Sadio Mané, pour sa part, est près de battre un record. En effet, s’il marque au moins un but ce soir, il dépassera Cristiano Ronaldo, qui est à égalité avec lui en tête du classement des buteurs en phase à élimination directe en Ligue des champions. Les deux joueurs comptent chacun 13 unités.



Si Sadio Mané dépasse Ronaldo, ce sera le troisième grand joueur qu’il double grâce à ses prestations en quart de finale de la prestigieuse compétition.



En inscrivant son 22e but en Ligue des champions, il y a une semaine, il a effacé Steven Gerrard qui, avec 21 réalisations, était jusque-là devant lui au classement des Reds les plus prolifiques dans la compétition.



Ce but à Lisbonne a aussi permis à Sadio Mané de passer devant Lionel Messi. L'attaquant argentin du PSG compte 12 buts en phase à élimination directe en Ligue des champions.