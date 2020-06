Liverpool champion, Sadio Mané réagit

Trente ans après, Liverpool est de nouveau sur le trône de l'Angleterre. Sadio Mané (28 ans, 26 matches 15 buts en P League) a été un atout majeur dans le sacre des hommes de Jürgen Klopp.











Un succès qui fait de l'attaquant des Reds l'unique sénégalais champion d'Angleterre à 7 journées de la fin de l'exercice.









L'enfant de Bambali n'a pas caché sa satisfaction en postant un message sur sa page Facebook (Voir post).





L'intégralité du post de Sadio Mané





« Le chemin est long et parsemé d’embûches. Mais on savait qu’à force de persévérance on y arrivera. Mention spéciale au staff technique de LFC, à mes coéquipiers, aux salariés du club sans oublier nos vaillants supporters qui ne ménagent aucun effort à nous soutenir. Être champion ça se fête ! »