Liverpool, Chelsea, Manchester United ... la Premier League vent debout face à Manchester City





Alors que le Tribunal Arbitral du Sport a récemment levé la sanction concernant l'interdiction de la Ligue des Champions envers Manchester City, de nombreux clubs vont tenter de s'opposer à cela.





C'était l'un des gros sujets de discussion de ces dernières semaines en Angleterre. Tout d'abord exclu pour deux ans de la Ligue des Champions, Manchester City a fait appel de sa sanction auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) avec succès. Les Citizens pourront donc se disputer la C1 l'an prochain, au grand désarroi des autres écuries de Premier League. En effet, Arsenal, Burnley, Chelsea, Leicester, Liverpool, Manchester United, Newcastle, Tottenham et Wolverhampton ont demandé au TAS de conserver cette sanction.





Récemment, Jürgen Klopp et José Mourinho, respectivement entraîneurs de Liverpool et Tottenham, ont pris la parole en conférence de presse. L'Allemand a notamment expliqué cela : "Je ne pense pas que ce fut une bonne journée pour le football hier, pour être honnête. Le fair-play financier est une bonne idée. Il est là pour protéger les équipes et la compétition, de sorte que personne ne dépense trop et pour s'assurer que l'argent que les clubs qui veulent dépenser provient de bonnes sources". Des déclarations qui font donc échos à la demande de ces neuf écuries de Premier league, qui risquent de faire jaser dans les jours qui arrivent outre-Manche.