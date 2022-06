Liverpool : cinq choses à savoir sur le transfert de Sadio Mané au Bayern Munich

Après huit ans en Angleterre, l’attaquant sénégalais prend la direction de l’Allemagne. Il a signé un contrat de trois ans chez les champions d’Allemagne. Il touchera un salaire de 20 millions d’euros brut par an. Arrivé à Liverpool en 2016, deux ans après avoir débarqué en Angleterre, le meilleur joueur de la CAN ouvre un nouveau chapitre de sa carrière outre-Rhin.





1. Manchester





D’après le quotidien sportif français L’Equipe, l’accord entre Liverpool et le Bayern Munich au sujet du transfert de Sadio Mané a été trouvé hier, vendredi, à midi à Manchester. Après avoir repoussé deux offres bavaroises (une de 25 millions + 5,5 millions de bonus et une deuxième de 27,5 millions + 7,5 millions de bonus), les dirigeants anglais ont accepté de céder leur buteur contre 32 millions d’euros et 9 millions de bonus.





2. Ward-Salihamidzic





Le transfert de l’attaquant sénégalais a été conclu entre le directeur sportif de Liverpool, Julian Ward, et son homologue du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic. Ce dernier est un ancien milieu du club munichois. Il est passé dirigeant à la fin de sa carrière de footballeur. Ward, lui, a remplacé l'été dernier Michael Ewards, qui a quitté la direction sportive des Reds après dix ans en poste.





3. Ballon d’Or





Liverpool a cédé Sadio Mané au Bayern Munich moyennant 32 millions d’euros et 9 millions de bonus. Une partie de ces bonus, 1 million exactement, sera versée aux Reds si Sadio Mané devait devenir Ballon d’Or sous le maillot des champions d’Allemagne.





4. Présentation





Sadio Mané est en ce moment en vacances au Sénégal. Il récupère des 67 matches qu’il a disputés cette saison, toutes compétitions confondues, avec Liverpool et avec le Sénégal. Il sera présenté par le Bayern Munich le 8 juillet prochain, jour de la reprise des entraînements en Bavière.





5. Allemand