Liverpool demande une enquête sur les incidents au Stade de France !

Cette finale de Ligue des champions a débuté dans des conditions inédites. Initialement prévue à 21h (19h GTM), elle a finalement commencé avec plus d'une demi-heure de retard après des problèmes à l'entrée du stade. Liverpool a demandé une enquête.



Cette finale de Ligue des champions a débuté dans des conditions inédites. Initialement prévue à 21h (19h GTM), elle a finalement commencé avec plus d'une demi-heure de retard après des problèmes à l'entrée du stade. Plusieurs supporters n'ont pas pu entrer à temps dans l'enceinte et des débordements ont perturbé la sécurité également. Des centaines de supporters de Liverpool notamment, qui avaient pourtant un billet pour le match, n'ont même pas pu entrer dans le stade.



Une situation grave que Liverpool ne veut pas laisser passer. Via un communiqué, le club anglais a dénoncé les conditions d'accueil de ses supporters et a même annoncé avoir ouvert une enquête. «Nous sommes extrêmement déçus des problèmes d'entrée dans le stade et de la rupture du périmètre de sécurité auxquels les supporters de Liverpool ont été confrontés ce soir au Stade de France. C'est le plus grand match du football européen et les supporters ne devraient pas avoir à revivre les scènes dont nous avons été témoins ce soir. Nous avons officiellement demandé une enquête officielle sur les causes de ces problèmes inacceptables», peut-on notamment lire.