Liverpool domine Norwich en entame de Premier League avec un grand Mohamed Salah

Liverpool a parfaitement entamé son Championnat ce samedi avec une victoire face au promu Norwich (3-0). Jota, Firmino et Salah ont marqué les buts des Reds.



Le match : 0-3

La rencontre de ce samedi après-midi à Norwich a certainement satisfait Jurgen Klopp. En revanche, elle ne résoudra pas ses maux de tête au moment de constituer ses onze de départ. Il avait choisi Jota au début de la rencontre. Il a marqué tout comme son remplaçant Roberto Firmino. Sur un débordement de Trent Alexander-Arnold, une nouvelle fois esseulé, l'Anglais a adressé un centre vers Mohamed Salah qui a raté son contrôle. Mais cette maladresse de l'Égyptien s'est transformée en passe décisive pour Diogo Jota qui a repris en première intention afin de tromper Krul (26e).









Firmino a lui aussi marqué (65e) sur une passe de Salah. L'attaquant brésilien a trompé Tim Krul après avoir été délaissé au point de pénalty. Il était entré seulement quatre minutes auparavant. Et puis ce qui devait arriver arriva. Auteur d'un doublé de passes décisives, l'Egyptien y est allé de son but (74e), histoire de parfaire sa prestation.





Hormis ce but, Alisson et la défense n'ont pas été particulièrement mis en danger pour le grand retour de Virgil Van Dijk au sein de celle-ci. Le portier brésilien a eu à s'illustrer qu'à quelques reprises face à la frappe de Teemu Pukki qui avait échappé à la vigilance de l'arrière-garde rouge (20e) et sur le centre tir de la recrue grecque de Norwich, Dimitrios Giannoulis (21e). Et puis le gardien brésilien s'est étendu à trois reprises en fin de match pour repousser les tentatives désespérées des Canaries qui auraient, à la vue de leur prestation, mérité de sauver l'honneur.





Malgré tout, les promus ont montré un visage encourageant pour la suite de la saison. Ils n'ont pas hésité à relancer court malgré le gros pressing mis en place par Jurgen Klopp. Et leurs offensives bien construites ont mis à contribution la défense des Reds vigilante. Il aura manqué un poil d'adresse et de réussite aux Canaries pour voler au niveau des joueurs de Liverpool ce samedi.

L'homme du match : stratosphérique Mohamed Salah





Souvent l'Égyptien a été critiqué pour son manque d'altruisme. Ce samedi sur la pelouse de Norwich, l'ancien ailier de la Roma a démontré qu'il savait servir le collectif. Passeur chanceux pour le premier but de son équipe signé Diogo Jota (26e), Mohamed Salah a distribué une excellente passe, cette fois-ci volontaire, à Roberto Firmino qui a doublé la mise (65e). Et si ça ne suffisait pas, Mohamed Salah a ajouté un but (73e). Il aurait pu inscrire un doublé en fin de match mais cette fois-ci, il a paradoxalement failli par son manque d'altruisme en voulant absolument servir un partenaire alors qu'il était en position de frapper.





24





Mohamed Salah a été impliqué dans 24 buts sur 24 titularisations contre des promus anglais (14 buts, 10 passes décisives).