Liverpool en (presque) champion

Les Reds ont surclassé Crystal Palace ce mercredi soir à Anfield (4-0). Il ne leur manque plus que deux points pour être assurés du titre.











Le seul point noir de la soirée ? Ce You’ll never walk alone qui avait une résonance particulière, dans un Anfield complètement vide. Car pour le reste, les joueurs de Liverpool ont fait ce qu’ils ont fait 15 fois en 15 matches depuis le début de la saison dans leur stade en championnat: ils ont gagné. Et comme bien souvent, ils y ont mis la manière.





Trois jours après un triste 0-0 sur la pelouse d’Everton, les Reds ont retrouvé un bien meilleur visage pour surclasser Crystal Palace (4-0). Pour cette rencontre, Jurgen Klopp avait aligné ce qui est sans doute son onze type, avec notamment les retours de Mohamed Salah et Andrew Robertson, absents à Goodison Park. On a ainsi retrouvé un Liverpool proche de celui qui a survolé cette saison anglaise. Sans doute pas à 100% physiquement, mais très performant dans l’expression collective.





Plus que deux points à prendre…

Les quatre buts sont jolis : un coup franc du magicien Trent Alexander-Arnold (23e), un ballon de Fabinho par-dessus la défense parfaitement exploité par Salah (44e), une frappe surpuissante de Fabinho (55e) et une ouverture laser de Salah pour la conclusion parfaite de Sadio Mané (69e). Rien à jeter, ou presque.





Ce nouveau succès permet à Liverpool d’atteindre les 86 points en 31 matches. Le record de Manchester City (100 points) est à portée de tir. Mais c’est surtout le titre qui se rapproche. Les Reds n’ont plus besoin que de deux petits points pour être sacrés. Ou alors d’un faux-pas de Manchester City, jeudi soir, sur la pelouse de Chelsea…