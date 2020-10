Liverpool : Gravement blessé au genou, la saison de Van Dijk quasi finie

Virgil Van Dijk va être opéré du genou droit, a annoncé Liverpool sur son compte Twitter. Sa saison est quasi terminée.







Le défenseur de Liverpool,Virgil Van Dijk, a été violemment heurté par le gardien d'Everton Jordan Pickford, lors du derby de la Mersey (2-2), ce samedi.





Le Néerlandais va subir une intervention chirurgicale des ligaments du genou. Ce qui qui l'éloignera pour plusieurs mois des pelouses.





Sur son compte twitter il a donné ses nouvelles. « Je suis complètement concentré sur ma récupération et je vais tout faire pour revenir le plus rapidement possible. [...] Dans le foot, comme dans la vie, je crois que tout arrive pour une raison et c'est important d'essayer de garder la tête haute malgré les hauts et les bas », a-t-il écrit.