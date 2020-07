Liverpool, Klopp : "La décision du TAS ? Pas une belle journée pour le football"









Avec 10-12 matches en moins pour eux dans le calendrier, je ne vois pas quelle équipe aurait pu avoir une chance de leur contester le titre en Premier League. Mais pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que c'était une belle journée pour le football, hier", a déclaré le technicien allemand en conférence de presse. "Nous devrions nous en tenir au cadre du fair-play financier" Il espère que l'UEFA tiendra le cap : "Le fair-play financier est une bonne idée au départ. Il est là pour protéger les équipes et la compétition, de sorte que personne ne puisse dépenser plus que ce qu'il gagne, s'assurer de la provenance des fonds qu'ils souhaitent dépenser. Ce n'est pas à moi de juger (du fond de l'affaire) et je ne le fais pas, mais je pense que nous devrions nous en tenir au cadre du fair-play financier, a conclu Klopp. J'espère qu'il reste d'actualité parce qu'il fixe la frontière jusqu'où vous pouvez aller, et pas au-delà, et c'est bon pour le football.









" Klopp n'a en revanche pas évoqué les critiques dont est l'objet le FPF, en particulier sur le fait qu'il fige la situation et maintient l'écart entre certains grands clubs et les autres. La question de sa réglementation est certainement à peaufiner.

Jürgen Klopp n'est pas ravi de l'issue du procès qui a opposé Manchester City à l'UEFA, dans le cadre du fair-play financier. Il pense que c'est une mauvaise nouvelle pour le football. "D'un point de vue personnel, je suis content que City puisse jouer la Ligue des Champions la saison prochaine.