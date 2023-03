Liverpool : Klopp rend hommage au trio d’attaque Mané-Salah-Firmino

Klopp rend hommage au trio d’attaque Mané-Salah-Firmino

Après le départ de Sadio Mané pour le Bayern Munich, Roberto Firmino , son ex-coéquipier de Liverpool, va aussi quitter les Reds à la fin de son contrat. Il ne restera que Mohamed Salah. L’Egyptien est toujours dans les plans du coach Jürgen Klopp. Entre temps, d'autres joueurs sont arrivés pour reconstituer la ligue d’attaque du champion d’Europe 2019. Diogo Jota, le Portugais, a presque usurpé la place de Firmino, la saison dernière. Darwin Nunez est également apparu sur le front de l’attaque de Liverpool tout comme le néerlandais Cody Gakpo.





« C’était une relation spéciale du point de vue du football »





Jurgen Klopp a donc de la matière pour reformer une attaque permanente. Il en est conscient. Cependant, l’Allemand ne pense pas qu’il pourra de nouveau recréer cette relation qui existait entre Sadio Mané, Mohamed Salah et Roberto Firmino. « C’est exceptionnel et il n’est pas possible de reproduire cela car c’était une relation spéciale du point de vue du football et cela a très bien fonctionné. Tout le monde a pu jouer à 100% de ses capacités, je dirais. Le système que nous avons trouvé pour les garçons, les a tous aidés, ils voyaient les choses exactement de la même manière » a déclaré Jurgen Klopp à propos du trio.





« Ils ont tous le potentiel »





L'allemand pense que les nouveaux attaquants du club ont aussi des compétences spécifiques. Il faudra adapter le jeu de l'équipe à leurs qualités. « Ils ont tous le potentiel pour être vraiment remarquables, et c’est pourquoi nous les avons fait venir » a poursuivi Klopp.