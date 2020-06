Liverpool : Klopp répond à Gerrard

Premier entraîneur à remporter la Premier League avec Liverpool depuis 30 ans, Jürgen Klopp mérite-t-il une statue ? Affirmatif pour Steven Gerrard (voir la brève d'hier à 17h34). Le tacticien allemand, lui, n'est pas forcément intéressé.











"Je ne suis pas intéressé par une statue, certainement pas de mon vivant. Nous avons gagné le championnat et je suis très content que les gens voient ça de manière positive. Mais je ne crois pas qu'on puisse me comparer aux figures emblématiques du club. Je ne sais pas combien de temps Bill Shankly a passé au club, mais tout ce qu'il a accompli en prenant l'équipe en deuxième division... Bob Paisley a pris la relève et a pratiquement tout gagné", a rappelé le coach des Reds lors d'une visioconférence.





"Ensuite, Kenny Dalglish a joué pour le club comme joueur, puis comme entraîneur-joueur. Il a tout de suite rencontré le succès en tant qu'entraîneur, ce fut incroyable. Il n'y a aucune comparaison possible, je suis ici depuis quatre ans et demi. Je suis arrivé d'Allemagne, j'ai essayé de faire mon travail. C'est vrai, j'aime cette ville, ce club, mais pour le moment, on ne peut pas me comparer à ces personnes", a rajouté Klopp.