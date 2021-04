Liverpool : Klopp revient sur le passage à vide de Mané

Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds, est revenu sur la mauvaise passe traversée par l'un de ses hommes forts, Sadio Mané.











"Évidemment, si on parle de buts, les chiffres ne sont pas très bons en ce moment et il le sait. Nous connaissons l'état d'esprit de Sadio, c'est quelqu'un qui veut toujours donner le maximum et il se trouve dans cette situation actuellement. Tous les attaquants du monde traversent ces périodes", relativisait Jürgen Klopp en conférence de presse, en marge du match face à Aston Villa ce samedi.





Il faut dire que cette saison est compliquée pour Sadio Mané, à l'instar de son équipe, qui s'est annihilée toutes ses chances de titre en Premier League, après un mois de février catastrophique. En Ligue des champions, les Reds sont mal embarqués, suite à leur défaite face au Real Madrid (3-1), en quart de finale aller ce mardi. Malgré tout, Jürgen Klopp croît à un retour en forme, notamment de son attaquant sénégalais.



Cette saison, Sadio Mané, pourtant redoutable devant les cages ces derniers exercices, est en proie à des difficultés. En témoigne ses 7 buts inscrits en 27 matches de Premier League. Cependant, son entraîneur ne démontre pas de signes d'inquiétude : "Je ne suis pas inquiet, nous travaillons sur cela et c'est la seule réponse que je peux donner. Sadio n'a pas de problème physique ou autre. Nous avons tous besoin de pauses de temps en temps, c'est clair. Il traverse juste une mauvaise période. Quand un attaquant ne marque pas pendant un certain temps, il commence à réfléchir, mais il y a un moment où il va retrouver un état d'esprit positif et ça repartira de nouveau. Nous devons juste nous assurer que ce moment arrive le plus vite possible". Ce réveil pourrait idéalement se produire dès ce mercredi pour le Sénégalais, en quart de finale retour de C1 face au Real Madrid, victorieux 3-1 à l'aller.