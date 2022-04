Liverpool : Mady Touré sait pourquoi Sadio Mané ne célèbre plus ses buts

Depuis un moment, Sadio Mané ne jubile plus après avoir trouvé le chemin des filets avec Liverpool. En championnat comme en Ligue des champions, les spectateurs et téléspectateurs ont relevé que l’attaquant sénégalais reste de marbre, le visage fermé, après avoir marqué un but.





Pour d'aucuns, c’est le signe d’un mal-être dans son club. Sadio Mané, croient-ils savoir, ferait la tête parce qu’il voudrait quitter Anfield.





«Sadio Mané a toujours été comme ça. Je vous assure qu’il est heureux en club, corrige dans Les Échos Mady Touré, le patron de Génération Foot, le centre de formation qui a produit le numéro 10 des Lions. C’est un introverti.»