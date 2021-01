Liverpool : Owen tacle Salah !

Mohamed Salah, l’ailier de Liverpool, est un élément indiscutable dans le onze de Klopp. Mais Michael Owen, véritable légende à Anfield, n’a pas été tendre avec lui dans ses dernières déclarations.











Avec déjà seize buts toutes compétitions confondues, Mohamed Salah est reparti pour faire une grande saison à Liverpool. Le numéro onze des Reds a fait très peur aux supporters il y a quelques semaines, lorsqu’il a avoué apprécier le Real Madrid et le FC Barcelone, dans une interview accordée à Marca. Et depuis, les Reds n’ont gagné aucun de leurs quatre derniers matches de Premier League. Mohamed Salah a-t-il déjà la tête ailleurs ? En tout cas, pour Michael Owen, Salah devient un problème pour Liverpool. Ou plus précisément, c'est son égoïsme supposé qui est un problème.

« Salah est trop égoïste. Il ne passe pas le ballon. Il n’a jamais été trop passeur, mais maintenant c’est trop » affirme t-il dans le média espagnol, Sport. « J’en arrive à un point où je me retrouve pendant les matchs à dire : allez passe ! » ajoute l’anglais, lauréat du Ballon d’Or en 2001. Une déclaration qui rappelle l’altercation en plein match, entre Mohamed Salah et Sadio Mané, en aout 2019.